Депутат Курултая: народ Башкирии привык к иждивенчеству

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Депутат Государственного собрания Башкирии Ильгам Галин счиатает, что народ республики привык к иждивенчеству. Такое заявление политик сделал в прямом эфире программы «Аспекты мнений».

– Мы привыкли к иждивенчеству. Ждем субсидий. Особенно под 1 сентября все ждут субсидий, когда по 10 тысяч рублей раздадут. А вообще деньги надо зарабатывать, не получать – а зарабатывать, – считает депутат.

Политик отметил, что на фоне ухода из России зарубежных предприятий, необходимо развивать собственное отечественное производство.