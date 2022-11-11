Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 ноября 2022 7:52

В УФСИН Башкирии ответили уфимцам, которые не могут спать из-за музыки в колонии

Ранее горожане жаловались на слишком громкие патриотические песни, доносящиеся из ИК №13
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В УФСИН по Башкирии ответили на жалобы уфимцев на громкую музыку из колонии в Черниковке.

На днях жители Черниковки пожаловались на слишком громкую музыку, доносящуюся из исправительной колонии №13. В комментариях у главы Башкирии в соцсетях жильцы окрестных домов возмущались, что уже целый месяц с территории исправительного учреждения доносятся патриотические песни, которые не дают спать по утрам.

По словам жителей окрестных домов, еще недавно музыку с территории колонии было еле слышно, а теперь она стала слишком громкой.

В УФСИН по Башкирии прокомментировали ситуацию. Как отметили в ведомстве, слушать радио в исправительных учреждениях разрешено. Заключенные могут слушать радиопередачи в свободные от работы время. Запрещено разве что включать музыку в ночное время.

- При этом, допустимый уровень шума не превышается, - пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе ведомства.