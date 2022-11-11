В УФСИН Башкирии ответили уфимцам, которые не могут спать из-за музыки в колонии

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В УФСИН по Башкирии ответили на жалобы уфимцев на громкую музыку из колонии в Черниковке.

На днях жители Черниковки пожаловались на слишком громкую музыку, доносящуюся из исправительной колонии №13. В комментариях у главы Башкирии в соцсетях жильцы окрестных домов возмущались, что уже целый месяц с территории исправительного учреждения доносятся патриотические песни, которые не дают спать по утрам.

По словам жителей окрестных домов, еще недавно музыку с территории колонии было еле слышно, а теперь она стала слишком громкой.

В УФСИН по Башкирии прокомментировали ситуацию. Как отметили в ведомстве, слушать радио в исправительных учреждениях разрешено. Заключенные могут слушать радиопередачи в свободные от работы время. Запрещено разве что включать музыку в ночное время.

- При этом, допустимый уровень шума не превышается, - пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе ведомства.