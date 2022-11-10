Жители Уфы пожаловались на доносящуюся из колонии громкую музыку

Фото: Борис КОКУРИН

Жители уфимского микрорайона Черниковка пожаловались на доносящуюся из колонии громкую музыку. Свое возмущение граждане выразили на личной странице главы Башкирии Радия Хабирова.

Уфимцы утверждают, что уже на протяжении месяца на территории исправительной колонии №13 с самого раннего утра на очень большой громкости включают гимны России, Башкирии и «Прощание Славянки».

– Мы патриоты, конечно, но всему есть пределы. Ранее мы их еле слышали. Не напрягало. Но вот с октября, это превращается в психическую атаку! В шесть утра! Минимум тридцать минут, без перерыва. Все это включая выходные и каникулы, громкость просто зашкаливает! Как вы думаете, как себя чувствуют люди, вернувшись с ночной смены или мамочки в декрете? – пишет местная жительница.