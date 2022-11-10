80 призывников из Башкирии проводили в армию на срочную службу

фото: vk.com // Ирек Сагитов

Сегодня, 10 ноября, 80 призывников проводили на срочную службу в военно-воздушных силах, Росгвардии и сухопутных войсках. Это первая в республике отправка осеннего призыва, рассказал вице-премьер регионального правительства Ирек Сагитов 10 ноября.

– Уже традиционно мы провожаем наших будущих бойцов вместе с представителями религиозных конфессий, ветеранами боевых действий, Юнармейцами. Парни из Башкортостана всегда несут армейскую службу с честью и достоинством, – написал чиновник. – Мы гордимся ими, уверен, что нынешние призывники также нас не подведут.

Он добавил, что республика ждет призывников «возмужавшими, сильными и здоровыми» и пожелал им «хорошей и добросовестной службы».

Напомним, накануне военкомат Башкирии назвал фейком информацию о мобилизации 25 тыс. жителей.