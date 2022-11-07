Следствие озвучило свою версию гибели провалившегося под лед ребенка в Башкирии

фото: Госкомитет РБ по ЧС

Следственный комитет Башкирии проводит проверку по факту гибели 8-летнего мальчика, который вечером 6 ноября провалился под лед на пруду в деревне Ключевка Федеровского района. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.

Как передали в СК РБ, злополучным вечером мальчик и его 13-летняя сестра вышли из дома и направились на ферму, где работает их мать. Решив сократить путь, дети пошли через водоем по замерзшему льду. Под нагрузкой он провалился – и оба ребенка упали в воду. Девочка стала кричать, и ей на помощь прибежал местный житель, который вытащил ее из воды. Мальчика спасти не удалось – его тело из воды достали водолазы регионального Госкомитета по чрезвычайным ситуациям.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизы. Сейчас они опрашивают очевидцев и родителей детей.