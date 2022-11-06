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НовостиПроисшествия6 ноября 2022 17:27

В Башкирии на пруду провалился под лед и утонул 8-летний мальчик

К сожалению, спасти ребенка так и не удалось
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

6 ноября в деревне Ключевка Федоровского района Башкирии под лед на пруду ушел 8-летний ребенок. На ЧП незамедлительно выехали спасатели из госкомитета Башкирии по ЧС. К сожалению, спасти ребенка не удалось.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, водолазы достали бездыханное тело мальчика с двухметровой глубины. По предварительным данным, мальчик пришел на местный пруд вместе с сестрой.

По словам девочки, они играли в 15 метрах от берега. Внезапно ребенок вышел на лед и провалился в воду. Сетра сначала пыталась вытащить его на берег самостоятельно, но смогла и побежала домой за родителями. Они уже вызвали спасателей.