Отправившийся добровольцем на СВО детский нейрохирург из Башкирии вернулся на работу

Ахмет Абубакиров (справа) ушел в армию добровольно. Фото: vk.com/typicalstr

Детский нейрохирург из Стерлитамака, который отправился добровольцем на СВО, вернулся обратно и уже приступил к работе. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального Минздрава.

- Уже работает, - коротко отметили в ведомстве.

Напомним, что 54-летний детский нейрохирург из Стерлитамака Ахмет Абубакиров решил отправиться в армию добровольцем, что вызвало недоумение и тревогу у многих коллег и родителей пациентов. Дело в том, что доктор является единственным специалистом в своей отрасли в республике, его часто назвали «врачом от бога». Именно поэтому жители Стерлитамака атаковали соцсети мэра Рустема Газизова и Радия Хабирова с просьбой вернуть хирурга домой.