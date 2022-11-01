Детский нейрохирург из Башкирии добровольцем ушел в армию

Ахмет Абубакиров (справа) ушел в армию добровольно. Фото: vk.com/typicalstr

54-летний детский нейрохирург из Стерлитамака Ахмет Абубакиров принял решение добровольцем пойти в армию.

Этот случай вызвал опасения у жителей сразу двух городов – Стерлитамака и Салавата. Как коллеги, так и родители пациентов называют его не иначе как «врачом от бога» и даже просили власти города и региона вернуть его обратно.

Как пояснили «КП-Уфа» в Военном комиссариате Башкирии, Ахмет Абубакиров принял решение отправиться в армию в качестве добровольца. На данный момент он проходит боевое слаживание в учебной части города Елани, что в Свердловской области.

- Он сам пришел и изъявил желание отправится добровольцем в зону проведения СВО, - подчеркнули в Республиканском военном комиссариате.

Напомним, несколько дней подряд в соцсетях мэра Стерлитамака Рустема Газизова и главы Башкирии Радия Хабирова жители двух районов республики просили вернуть домой Ахмета Абубакирова. Но он вовсе не был мобилизован, а отправился в армию добровольно.