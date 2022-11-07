Хабиров попросил гражданских волонтеров не отправляться на передовую

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Радий Хабиров попросил неравнодушных жителей Башкирии не отправляться на передовую в зону СВО. Соответствующее задание он дал чиновникам на оперативном совещании в местном правительстве 7 ноября.

В качестве примера он рассказал историю одного из бизнесменов Башкирии. Мужчина самостоятельно привез в зону СВО внедорожник, который передал бойцам башкирского батальона. Доставляя автомобиль неравнодушный мужчина серьезно рисковал, но, к счастью, все закончилось хорошо. Позже бизнесмена поблагодарил сам Хабиров, но призвал остальных отказаться от похожих поступков.

– Максим Васильевич [Забелин, руководитель администрации главы Башкирии] и Андрей Геннадьевич [Назаров, премьер-министр регионального правительства], очень важная непростая задача: наладить постоянно идущий поток отсюда помощи. К нам уже обращаются командиры подразделений, где наши мобилизованные служат. Там помощь нужна и материальная для обустройства блиндажей, и печки, и прочее. Это все надо быстро и организованно делать, – сказал Хабиров.

Руководитель региона распорядился организовать гуманитарный конвой до места дислокации военнослужащих, где работает его советник по добровольческим батальонам Алик Камалетдинов.