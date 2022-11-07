Предприятия Башкирии столкнулись со сложностями при оказании помощи для нужд СВО

Парламент Башкирии обратился за консультацией в налоговую службу и объяснил предприятиям, как правильно оформлять благотворительную помощь для нужд специальной военной операции Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Парламент Башкирии обратился за консультацией в налоговую службу и объяснил предприятиям, как правильно оформлять благотворительную помощь для нужд специальной военной операции. Ранее несколько организаций, закупающих для бойцов обмундирование и технику, пожаловались в Госсобрание-Курултай на сложности налогообложения и учета материальных запасов.

– При приобретении оборудования и экипировки для военнослужащих требуется соответствующее документальное сопровождение – с безвозмездной передачей закупленных товаров через НКО, с оформлением договора и документов о приемке имущества, – пояснил спикер Константин Толкачев. – Во внереализационные расходы включаются затраты в виде стоимости имущества, безвозмездно переданного некоммерческим организациям, которые включены в реестр социально ориентированных НКО, либо централизованным религиозным организациям. Данные расходы при исчислении налога на прибыль учитываются в размере, не превышающем 1% выручки от реализации товаров (работ, услуг). Расходы признаются на дату передачи имущества.

Чтобы включить эти затраты во внереализационные расходы по налогу на прибыль и освободиться от НДС, предприятиям необходимо иметь документы, подтверждающие передачу материальных запасов в благотворительных целях: договора с получателем помощи, копии документов о принятии на учет получателем и свидетельством о целевом использовании полученного имущества. При несоблюдении этих условий передача материальной помощи будет облагаться налогом на добавленную стоимость.