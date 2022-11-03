В Уфимском юридическом институте МВД опровергли информацию о том, что подозреваемый в теракте является их студентом. Официальное заявление было опубликовано на сайте учреждения.

Напомним, 2 ноября стало известно о том, что сразу нескольких уфимских студентов устраивали теракты на железной дороге. Молодые люди поджигали элементы путевой инфраструктуры и нарушали работу путей на участке Шакша-Дема. Вскоре их поймали прямо во время очередного теракта. Мотивацией для своих поступков они назвали несогласие с политикой России.

– На сайте одного из средств массовой информации […] отмечено, что у одного из них [подозреваемых] на страницах в социальных сетях указано, что он проходит обучение в институте МВД. Указанная информация не соответствует действительности, – заявил УЮИ.

Также представители института подчеркнули, что молодой человек в принципе не числится каких-либо в образовательных учреждениях МВД России и вообще не имеет отношение к органам внутренних дел.