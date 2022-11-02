К расследованию аварии под Уфой, где погибли два маленьких велосипедиста, подключилась прокуратура

Фото: прокуратура РБ

Прокуратура Башкирии взяла под контроль расследование причин и обстоятельств аварии под Уфой, где погибли два подростка на велосипедах. Для координации работы правоохранительных органов на место лично выехал прокурор Уфимского района Рустам Шайбаков. После надзорное ведомство вынесет процессуальное решение.

Напомним, жуткое ДТП произошло около 7 вечера в селе Красный Яр. Двое подростков 14 и 16 лет катались по дороге на велосипедах, когда на них наехала иномарка Kia Rio. От полученных травм дети скончались на месте. На месте работают экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов.