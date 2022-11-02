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НовостиПроисшествия2 ноября 2022 16:23

Под Уфой водитель Kia Rio насмерть сбил двух маленьких велосипедистов

Подростки скончались на месте до приезда скорой
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ

Под Уфой водитель Kia Rio насмерть сбил двух детей на велосипедах. Ка сообщили в региональной Госавтоинспекции, все произошло 2 ноября около 7 вечера в селе Красный Яр. Двое подростков 14 и 16 лет катались на велосипедах по плохо освещенной дороге, когда на них наехала иномарка. Как утверждает сам водитель, в темноте он просто не заметил детей, поэтому не успел притормозить. Из-за полученных травм велосипедисты скончались на месте до приезда скорой помощи.

- На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Подробности уточняются, - сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.