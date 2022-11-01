Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отбыл в зону боевого слаживания

Фото: vk.com/ratmir.mavliev

Сегодня утром, 1 ноября, мэр Уфы Ратмир Мавлиев отбыл в Пензу в зону боевого слаживания. Об этом глава городской администрации рассказал на своей личной странице в социальных сетях.

В своей публикации сити-менеджер разместил селфи из салона самолета с короткой подписью «В Пензу – к нашим». По всей видимости, мэр отправился навестить мобилизованных из Башкирии бойцов.

Напомним, на прошлой неделе, 23 октября, глава Башкирии Радий Хабиров заявил о намерении направиться в зону специальной военной операции. Руководитель региона приедет к военным из республики вместе с гуманитарным конвоем.