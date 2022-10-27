Элвин Грей рассказал о скорой поездке главы Башкирии Радия Хабирова в зону СВО

Фото: vk.com/radiyhabirov, vk.com/elvin_grey

Популярный певец Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, рассказал о скорой поездке главы Башкирии Радия Хабирова в зону специальной военной операции. О том, что руководитель республики желает навестить бойцов, артист заявил на проводах мобилизованных в Казани.

– Скоро будет сам в войсках, вместе с вами, – заявил Радик Юльякшин.

Напомним, Радий Хабиров заявил о намерении направиться в зону специальной военной операции 23 октября. Глава Башкирии приедет к военным из республики вместе с гуманитарным конвоем.