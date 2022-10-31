Хабиров прокомментировал давку на школьной олимпиаде в БГУ

Фото: Дмитрий В.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии сегодня, 31 октября, Радий Хабиров прокомментировал громкую и неприятную историю с давкой на школьной олимпиаде в стенах БГУ. Напомним, в минувшее воскресенье в фойе главного корпуса университета произошла давка из-за того, что на школьную олимпиаду приехало слишком много желающих. В здании столпились родители и дети, а кого-то из участников не пустили.

В тот же день разгневанные родители «закидали» комментариями страницу Радия Хабирова в соцсетях. Там они ругались на организаторов мероприятия. Сегодня во время совещания глава региона потребовал от чиновников найти и наказать виновных.

- Я вчера пытался разобраться, тут значит не найдешь, как пуговицы к пиджаку. «Это мы организовали, это мы» - вы найдите все-таки кто это все сделал. И надо, значит, наказать. Безобразие, нельзя этого допускать. Прямо вот я считаю, пощечину детишкам дали, - заявил Хабиров.

В ответ на эти слова, мэр Уфы Ратмир Мавлиев и руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин пообещали «принять кадровое решение».