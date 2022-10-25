Фото: Мария ЛЕНЦ

Частичная мобилизация в Башкирии завершится 28 октября. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24. Башкортостан» рассказал военный комиссар республики Михаил Блажевич.

По словам военкома, после обозначенной даты отправки войска и вручение повесток прекратятся. Тем не менее, желающие пройти службу добровольно все так же могут заключить контракт с российскими Вооруженными силами.

Напомним, недавно власти Башкирии рассказали, что мобилизованные отцов троих детей будут возвращены домой. Однако некоторые бойцы уже не смогут приехать.