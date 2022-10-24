Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о намерении направиться в зону СВО

Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера поздно вечером, 23 октября, глава Башкирии Радий Хабиров заявил о намерении направиться в зону специальной военной операции. Об этом руководитель республики рассказал на своей личной странице в социальных сетях.

В своей публикаций Хабиров поведал о прибытии очередного гуманитарного конвоя из Башкирии в расположение добровольческих батальонов имени генерала Минигали Шаймуратова и майора Александра Достовалова.

Глава республики заверил, что данный гумконвой не последний. По его словам, скоро будет еще один будет.

– Часть необходимого ближе к зиме привезу сам. Мы обещали помогать нашим воинам, делаем максимум для этого, – написал в свое посте Радий Хабиров.