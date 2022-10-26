Пожар возле ж/д вокзала в Уфе удалось потушить лишь к утру

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня рано утром, 26 октября, пожарным удалось потушить в здании тепловозоремонтного завода около ж/д вокзала. Об этом расскзала пресс-лужба роегионлаьного МЧС.

Сообщается, что открытое горение удалось ликвдировать в 23:26, а сам пожар полностью – в 07:31. В общей сложность к тушению было привлечено 88 человек и 26 единиц техники. Также задействован пожарный поезд станции Дема.

В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося ЧП. На месте инцидента работают работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС.

Напомним, пожар в здании тепловозоремонтного завода возле железнодорожного вокзала в Уфе на Вокзальной улице произошел вчера в 20:37. Предварительно сообщается, что в здании никого на момент ЧП не было – пострадавших и погибших нет.