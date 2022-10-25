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Происшествия25 октября 2022 19:02

В здании тепловозоремонтного завода около ж/д вокзала в Уфе произошел крупный пожар

Подробности ЧП сообщили 25 октября в МЧС Башкирии
Источник:kp.ru
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

В МЧС Башкирии сообщили 25 октября, что в 20:37 в здании тепловозоремонтного завода около железнодорожного вокзала в Уфе на Вокзальной улице произошел пожар. По предоставленным данным, возгорание началось в двухэтажном кирпичном строении.

Предварительно сообщается, что в здании никого на момент ЧП не было – пострадавших и погибших нет. Всего к ликвидации пожара привлекли 88 человек и 26 единиц техники. Причина ЧП пока что не сообщается.

По данным ведомства, пожар удалось локализовать в 22:24, открытое горение ликвидировали на площади 300 кв м. В тушении поезда также был задействован пожарный поезд станции Дема.