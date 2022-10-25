Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 октября 2022 5:49

Убийца чиновницы из Башкирии Дины Махияновой был признан вменяемым

Трагедия случилась этим летом
Константин ГЛАДЫРЬ
Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Обвиняемый в убийстве чиновницы из Белорецкого района Башкирии Дины Махияновой был признан вменяемым. Об этом «КП-Уфа» сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Как рассказало ведомство, результаты судебной психолого-психиатрической экспертизы показали, что обвиняемый в момент убийства и после него «не страдал от психического расстройства и не находился в состоянии аффекта»

– После предъявления обвинения в окончательной редакции, уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, – заявило ведомство.

Напомним, трагическая гибели молодой чиновницы Дины Махияновой случилась 13 августа. 37-летний бывший подкараулил и зарезал ее возле дома родителей.