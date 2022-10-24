Хабиров поручил МинЖКХ «не проиграть борьбу со снегом» в Уфе

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Радий Хабиров поручил Министерству ЖХК Башкирии «не проиграть борьбу со снегом» в Уфе. Во время оперативного совещания в правительстве республики, когда представитель ведомства зачитывала доклад о готовности коммунальной техники Башкирии к зимнему периоду, Хабиров напомнил, что предыдущие зимы отметились сильными снегопадами, с которыми не справлялись коммунальщики. Это в свою очередь очень возмутило уфимцев, которые завалили соцсети жалобами на нерасчищенные дороги.

- Уфа готова? Давайте, а то мы не знаем, какая будет снежность. Поэтому вы эту против снега-то не проиграйте. Уфимцы реагируют очень болезненно на наши недоработки. Поэтому, пожалуйста, организуйте нормально работу, - попросил Радий Хабиров у коммунальщиков.