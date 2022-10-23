В ГИБДД Башкирии задержали пьяного 15-летнего подростка за рулем

Фото: ГИБДД Башкирии

В ГИБДД Башкирии сообщили о задержании 15-летнего подростка в ночь на 23 октября в Абзелиловском районе. По предоставленной информации, задержанный был пьян и находился за рулем ВАЗ-2107. Парень не реагировал на сигналы инспекторов, и остановить его удалось только после погони.

На автомобиль сотрудники ГИБДД обратили внимание как раз после того, как молодой человек проигнорировал требования об остановке. Когда водителя догнали и остановили, оказалось, что при нем не было документов. Подросток пытался назвать данные старшего брата, но подтвердить это не удалось.

Кроме того, у парня имелись признаки опьянения, а результаты освидетельствования показали

0,579 мг/л . Во время беседы задержанный признался, что несовершеннолетний и взял автомобиль у отчима.