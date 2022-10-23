Глава ГИБДД Башкирии обратился к жителям республики с предупреждением

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов обратился к жителям республики из-за наблюдаемого ухудшения погоды. По его словам, в регионе пообещали туманы, сильные ветра, перепады температуры и заморозки.

– В связи с ухудшением погодных условий в республике, призываю водителеи соблюдать скоростнои режим, быть внимательными и осторожными в сложных дорожных условиях. Напоминаю о необходимости сменить летние шины на зимние, – заявил он.

Руководитель ведомства также посоветовал не делать резких движений на дороге, соблюдать интервал и не прибегать к экстренному торможению.