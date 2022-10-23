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Общество23 октября 2022 14:08

Глава ГИБДД Башкирии обратился к жителям республики с предупреждением

Владимир Севастьянов посоветовал жителям Башкирии перейти на зимнюю резину
Источник:kp.ru

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов обратился к жителям республики из-за наблюдаемого ухудшения погоды. По его словам, в регионе пообещали туманы, сильные ветра, перепады температуры и заморозки.

– В связи с ухудшением погодных условий в республике, призываю водителеи соблюдать скоростнои режим, быть внимательными и осторожными в сложных дорожных условиях. Напоминаю о необходимости сменить летние шины на зимние, – заявил он.

Руководитель ведомства также посоветовал не делать резких движений на дороге, соблюдать интервал и не прибегать к экстренному торможению.