Потерявший руки во время игры в футбол мальчик из Башкирии начал рисовать ногами

Фото: страницы Ильназа в соцсетях

10-летний Ильназ Давлетов, который потерял свои руки во время игры в футбол на пустыре, поделился своими новыми достижениями. Теперь ребенок начал рисовать. Делает он это ногами.

Фотография с успехами Ильназа появилась в его личном аккаунте в социальных сетях. Подписчики его страницы отметили, что у ребенка получаются очень красивые картины, и что у него определенно есть талант.

– Он у нас все может, талантливый, умный,– пишут неравнодушные.

После ЧП, которого произошло в июле прошлого года, Ильназ действительно не сдается, и постоянно достигает новых высот, получая за это грамоты и награды. Так, он делился ранее хорошими результатами в беге.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что Ильназ потерял руки во время игры в футбол, когда мяч застрял в открытой трансформаторной будке. Когда ребенок решил его достать, его тело пронзил удар тока. После случившегося его руки пришлось ампутировать.