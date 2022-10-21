На ТРЦ «Июнь» в Уфе за 1,1 млрд рублей ни нашлось ни одного покупателя

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На торгово-развлекательный центр «Июнь» в Уфе, который выставили на торги за 1,1 млрд рублей, не нашлось ни одного покупателя. Об этом говорится в итоговом протоколе аукциона на площадке «Сбер А».

– Запрос предложений признан несостоявшимся, так как не подано ни одной заявки на участие, – говорится в пояснении.

Напомним, заявки на участие в аукционе принимались в течение месяца.

ТРЦ «Июнь» располагается на улице Комсомольской. Он открылся в 2012 году. Сейчас там арендуют площади федеральные сети по продаже одежды и гаджетов, а также гипермаркет. Кроме того, в комплексе размещены фитнес-клуб и паркинг. Внушительное число площадей в ТЦ пустует. Весной «КП-Уфа» прогулялась по «Июню» и показала, как он сейчас выглядит.