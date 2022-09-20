В Уфе ТРЦ «Июнь» выставили на продажу за 1,1 млрд рублей

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В Уфе торгово-развлекательный центр «Июнь» выставили на продажу за более чем миллиард рублей. Информация об этом появилась электронной торговой площадки «Сбер А».

Из опубликованной информации следует, компания «Альфа-Союз» выступила организатором аукциона, заявки на который будут приниматься в течение месяца – до 19 октября, а их рассмотрение состоится уже позже – 28 числа.

Начальная цена торгов – 1 100 842 400 рублей.

Напомним, уфимский ТРЦ «Июнь» располагается на улице Комсомольской. Он открылся мае 2012 года. В настоящее время там арендуют площади федеральные сети по продаже одежды и гаджетов, а также гипермаркет. Кроме того, в комплексе размещены фитнес-клуб, фудкорт и паркинг. Площадь объекта составляет 41 тысяч квадратных метров.