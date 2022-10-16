В Башкирии ищут жилье семье с 11 детьми, которая лишилась крова из-за пожара

фото: Ибраевский сельский совет

В Стерлитамакском районе Башкирии объявили сбор на помощь семье Беляковых с 11 детьми, у которой 12 октября полностью сгорел дом в поселке Шахтау. Огонь уничтожил все документы, вещи и деньги. Об этом сообщил местный сельсовет.

В момент пожара в доме находились спящие дети. Старшая из них – 13-летняя девочка – вывела своих братьев и сестер на улицу через окно. Она получила ожоги легких, порезы рук и сейчас находится в реанимации, как и ее младшая сестренка. Оставшихся детей разместили в социальном центре «Данко».

Как рассказала «КП-Уфа» волонтер Регина Биргулиева, одежду для семьи уже собрали, и сейчас остро стоит вопрос с тем, где она будет жить. Пока желающих разместить детей в своих домах нет. Активисты ведут сбор средств на аренду нового жилья. Номер для справки о том, как сейчас можно помочь семье: 8 919-616-60-26 (Регина Биргулиева).