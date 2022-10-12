В Башкирии 13-летняя девочка спасла из горящего дома четверых младших братьев и сестер

фото: МЧС РБ

В микрорайоне Шахтау в башкирском городе Стерлитамаке 13-летняя девочка спасла из горящего дома четверых младших братьев и сестер. Об этом 12 октября сообщили в региональном МЧС.

Пожар в одноэтажном бревенчатом доме по улице Заречной, где проживала женщина с девятью детьми, случился в полдень 12 октября. В момент возгорания там находились пятеро детей. Самая старшая из них – 13-летняя девочка – вывела всех своих братишек и сестренок из опасной зоны, но сама надышалась едким дымом. Сейчас все дети находятся в больнице под наблюдением врачей.

В тушении пожара участвовали 32 сотрудника и 15 единиц техники МЧС. Они локализовали огонь на площади в 60 квадратных метров в 12:42. Причины возгорания устанавливают пожарная лаборатория и дознаватель ведомства.