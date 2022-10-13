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Общество13 октября 2022 7:58

В Башкирии простились с погибшим в СВО 18-летним рядовым Газизом Мухамадиевым

Траурная церемония состоялась на родине военного
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Фанис Аминев

фото: vk.com // Фанис Аминев

12 октября в Баймакском районе Башкирии состоялась церемония прощания с 18-летним рядовым Газизом Мухамадиевым. Уроженец деревни Уметбаево погиб в ходе специальной военной операции. Об этом в своих соцсетях сообщил глава муниципалитета Фанис Аминев.

– Выражаю искренние глубочайшие соболезнования родным и близким. Терпения, душевных сил пережить эту боль утраты, – написал чиновник. – Низкий поклон матери за сына!

Ранее «КП-Уфа» писала, что в СВО погиб капитан Асхат Мухаметов из Янаульского района.