В Башкирии простились с погибшим в СВО 18-летним рядовым Газизом Мухамадиевым

фото: vk.com // Фанис Аминев

12 октября в Баймакском районе Башкирии состоялась церемония прощания с 18-летним рядовым Газизом Мухамадиевым. Уроженец деревни Уметбаево погиб в ходе специальной военной операции. Об этом в своих соцсетях сообщил глава муниципалитета Фанис Аминев.

– Выражаю искренние глубочайшие соболезнования родным и близким. Терпения, душевных сил пережить эту боль утраты, – написал чиновник. – Низкий поклон матери за сына!

Ранее «КП-Уфа» писала, что в СВО погиб капитан Асхат Мухаметов из Янаульского района.