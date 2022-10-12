Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 октября 2022 16:28

В Башкирии простились с погибшим в СВО капитаном Асхатом Мухаметовым

Ему было 32 года
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Ильшат Вазигатов

фото: vk.com // Ильшат Вазигатов

В Янаульском районе Башкирии простились с капитаном Асхатом Мухаметовым, который погиб в ходе специальной военной операции. Ему было 32 года. Об этом в своих соцсетях 11 октября сообщил глава муниципалитета Ильшат Вазигатов.

Мухаметов родился в многодетной семье в Узбекистане и вырос в деревне Тартар Янаульского района. Окончил Кармановскую школу. Он был хорошистом, активистом и спортсменом. По словам чиновника, будущего военного уважали «за честность, прямоту и лидерские качества».

После школы Асхат Мухаметов поступил на танковый факультет Казанского высшего военного командного училища. После выпуска его направили на службу в Улан-Удэ в танковую бригаду.

– Капитан Мухаметов до конца выполнил боевую задачу в зоне проведения специальной военной операции, – написал Вазигатов. – Асхат Анфасович для нас навсегда останется примером отваги и героизма. Мы скорбим о горькой утрате вместе с родными и близкими.

У 32-летнего военного дома остались жена и двое маленьких детей.