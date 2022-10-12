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Общество12 октября 2022 10:04

На место выполнения боевых задач отправили часть мобилизованных жителей Башкирии

Об этом сообщил губернатор Пензенской области
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Александр Андреев

фото: vk.com // Александр Андреев

10 и 11 октября из места сбора в Пензе на службу в Южный военный округ России были направлены два отряда мобилизованных. Среди призванных были и жители Башкирии. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

– Бойцы получили бронежилеты и шлемы, а также вещмешки с такими нужными им сейчас вещами — спальниками, термобельем, перчатками, защитными очками, индивидуальными медицинскими аптечками, – написал чиновник.

В то же время глава Бакалинского района Башкирии Александр Андреев передал, что мобилизованные резервисты из республики, которые находились в другом пункте сбора – в Саратове, – так же отправились на прохождение боевого слаживания.

Напомним, мобилизованные жители Башкирии были направлены в места дислокации в пяти городах России: помимо Пензы и Саратова, это Казань, Вольск и Елань. Во всех пунктах работали советники главы республики Радия Хабирова.