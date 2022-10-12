Первая пара молодоженов провела фотосессию на фоне памятника Шаймуратову в Уфе

фото: vk.com // Радий Хабиров

12 октября первая пара молодоженов провела фотосессию на фоне нового памятника генералу Минигали Шаймуратову на Советской площади в Уфе. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. К публикации он прикрепил снимок супружеской пары.

– Вот и первая свадьба! Счастья молодым! Пусть это место дарит всем любовь и благополучие, – написал руководитель региона.

Напомним, памятник Шаймуратову был торжественно открыт в День республики, 11 октября. На церемонии выступили помощник президента России Владимир Мединский и глава ДНР Денис Пушилин. О том, как прошло открытие монумента, можно почитать в репортаже «КП-Уфа».