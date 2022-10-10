Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 октября 2022 16:16

Средний размер пенсии в Башкирии приблизился к 18 тыс. рублей

Сейчас в республике проживают более 1,15 млн пенсионеров
Источник:kp.ru
Средний размер пенсии в Башкирии по состоянию на начало августа 2022 года составил 17 952 рубля

Средний размер пенсии в Башкирии по состоянию на начало августа 2022 года составил 17 952 рубля

Средний размер пенсии в Башкирии по состоянию на начало августа 2022 года составил 17 952 рубля. Об этом со ссылкой на региональное отделение Пенсионного фонда России сообщил Башстат.

Согласно опубликованным данным, пенсия в республике росла с марта текущего года. Тогда ее размер составлял 16 369 рублей, в июне она выросла до 17 910 руб.

Всего в республике сейчас проживают более 1,15 млн пенсионеров, почти 186,5 тыс. из них работают.