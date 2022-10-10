Средний размер пенсии в Башкирии приблизился к 18 тыс. рублей

Средний размер пенсии в Башкирии по состоянию на начало августа 2022 года составил 17 952 рубля

Средний размер пенсии в Башкирии по состоянию на начало августа 2022 года составил 17 952 рубля. Об этом со ссылкой на региональное отделение Пенсионного фонда России сообщил Башстат.

Согласно опубликованным данным, пенсия в республике росла с марта текущего года. Тогда ее размер составлял 16 369 рублей, в июне она выросла до 17 910 руб.

Всего в республике сейчас проживают более 1,15 млн пенсионеров, почти 186,5 тыс. из них работают.