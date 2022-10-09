Житель Уфы в пьяном состоянии врезался в столб

Фото: ГИБДД Коми

В минувшую ночь в Уфе произошла авария с участие 46-летнего местного жителя. Мужчина не справился с управлением и врезался в столб.

ДТП, как уточнили в ГИБДД Башкирии, произошло около четырех часов утра в Орджоникидзевском районе Уфы на улице Комарова. Мужчина в момент произошедшего находился за рулем автомобиля «Сузуки Свифт» и врезался в электроопору.

В результате произошедшего водитель пострадал, сотрудники ГИБДД выявили, что он был пьян. В настоящий момент продолжается разбирательство.