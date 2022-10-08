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Общество8 октября 2022 17:47

Хабирову сделают операцию из-за полученной во время игры в хоккей травмы

Он признался в этом на совещании с чиновниками
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Радий Хабиров

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров признал, что повредил ногу, – он травмировал колено. После Дня республики, 11 октября, ему предстоит пройти операцию. Об этом он сказал на совещании с руководителями муниципалитетов 8 октября.

– Я хромаю. Получил спортивную травму на хоккее. Неприятная травма – колено довольно сильно повреждено. Мне предстоит операция. Я проведу ее после 11 октября. Где-то на 2-3 дня, наверное, я из эфира выбуду. Не придумывайте себе ничего страшного. Работаем, все будет нормально, – сказал Хабиров чиновникам.

Ранее «КП-Уфа» писала, что главу Башкирии заметили хромающим, когда он осматривал готовящийся к открытию памятник Минигали Шаймуратову.