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Общество8 октября 2022 16:15

Глава Башкирии Радий Хабиров повредил ногу

Руководителя региона заметили прихрамывающим
Источник:kp.ru
фото: vk.com // Радий Хабиров

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров мог повредить ногу. Сегодня, 8 октября, он осматривал готовящийся к открытию памятник Минигали Шаймуратову на Советской площади в Уфе и прихрамывал. На нем был ортез. Об этом «КП-Уфа» сообщил собеседник.

Официальной информации по поводу того, где и как мог травмироваться Хабиров, нет. Пресс-служба его администрации не ответила на запросы «КП-Уфа».

Известно, что сегодня в Центре управления республикой глава Башкирии провел совещание с руководителями муниципалитетов. Они обсуждали поддержку мобилизованных военнослужащих и членов их семей.