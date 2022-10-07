Мэрия Уфы повесила еще один баннер в честь дня рождения Путина

фото: мэрия Уфы

Ночью 7 октября мэрия Уфы повесила еще один баннер в честь дня рождения президента России Владимира Путина, которому исполнилось 70 лет. Об этом сообщили в администрации.

Длинный плакат был размещен над входом в здание государственного концертного зала «Башортостан». На баннере изображена фотография Путина и его цитата «Для меня Россия – вся моя жизнь».

Напомним, первое поздравление президента России с юбилеем мэрия повесила на фасаде собственного здания 6 октября.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях поделился, за что благодарен Путину.