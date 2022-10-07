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Общество7 октября 2022 7:21

Хабиров рассказал, за что благодарен Путину

Глава Башкирии заявил, что президент «всегда с теплом и уважением относился» к республике
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Радий Хабиров

фото: vk.com // Радий Хабиров

Сегодня, 7 октября, президенту России Владимиру Путину исполнилось 70 лет. По этому случаю глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях рассказал, за что он благодарен лидеру страны.

– Владимир Владимирович помог восстановить историческую справедливость и своим указом присвоил звание Героя России генерал-майору Минигали Шаймуратову. Поддержал наши заявки на образование в республике Евразийского НОЦ мирового уровня, строительство студенческого кампуса, создание карбонового полигона, – написал руководитель региона.

Хабиров добавил, что президент «всегда с теплом и уважением относился» к Башкирии, а также не раз подчеркивал многонациональность республики и храбрость ее воинов.

Ранее «КП-Уфа» писала, что в башкирской столице на фасаде здания мэрии повесили баннер к юбилею президента России.