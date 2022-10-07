Мэрия Уфы объяснила перекраску желто-синих трамваев техосмотром и брендбуком

кадр видео: Rutube.ru // ТРАНСПОРТ АКВАРИУМИСТИКА ПОГОДА ПРИРОДА -УФА БЛОГ

Мэрия Уфы объяснила, зачем трамваи с желто-синими полосами в городе были перекрашены в сплошной синий цвет. Комментарий «КП-Уфа» дали в Управлении транспорта городской администрации.

– Изменение цвета бортов подвижного состава электротранспорта обусловленно подготовкой к осеннему техническому осмотру, который проводится с периодичностью два раз в год на основании «Правил технической эксплуатации трамвая», – передали в подразделении мэрии.

На вопрос корреспондента о том, как перекраска связана с техосмотром, там ответили, что согласно требованиям брендбука общественного транспорта Башкирии трамваи должны быть синими. «Постепенно к этому стремимся», добавили в Управлении транспорта.