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Общество7 октября 2022 8:59

В Уфе перекрасили некоторые трамваи

Ранее в мэрии говорили, что на это нет денег
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
кадр видео: Rutube.ru // ТРАНСПОРТ АКВАРИУМИСТИКА ПОГОДА ПРИРОДА -УФА БЛОГ

кадр видео: Rutube.ru // ТРАНСПОРТ АКВАРИУМИСТИКА ПОГОДА ПРИРОДА -УФА БЛОГ

В Уфе трамваи с желто-синими полосами перекрасили в сплошной синий цвет. Об этом 7 октября сообщил телеканал UTV.

С чем связана перекраска электротранспорта, официально нигде не говорилось. «КП-Уфа» обратилась за комментарием в пресс-службу Управления электротранспорта города. Мы опубликуем ответ, как только он поступит.

Отметим, что еще в апреле на странице главы Башкирии Радия Хабирова в соцсетях житель Уфы попросил перекрасить трамваи в цвета российского флага. Тогда в мэрии заявили, что для этого нет финансирования. По последним данным администрации, всего в городе 92 трамвая. Их износ составляет 98%.