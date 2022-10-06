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Общество6 октября 2022 10:52

Мэрия Уфы отменила праздничные гуляния и салют по случаю Дня республики

В городе пройдут только официальные протокольные мероприятия
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе отменили праздничные гуляния и салют по случаю Дня республики во вторник 11 октября

В Уфе отменили праздничные гуляния и салют по случаю Дня республики во вторник 11 октября

В Уфе отменили праздничные гуляния и салют по случаю Дня республики во вторник 11 октября. Об этом «КП-Уфа» сообщили в городской администрации.

В мэрии добавили, что в городе пройдут только официальные протокольные мероприятия: возложение цветов к памятникам Шайхзаде Бабичу и Салавату Юлаеву, а также церемония открытия памятника Герою России Минигали Шаймуратову на Советской площади.

Напомним, ранее стало известно, что глава Башкирии Радий Хабиров распорядился отменить лазерное шоу, приуроченное к открытию памятника Шаймуратову.