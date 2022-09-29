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Общество29 сентября 2022 13:00

Хабиров отменил лазерное шоу к открытию памятника Шаймуратову в Уфе в день Башкирии

Глава республики принял решение отложить его «до лучших времен»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров отменил лазерное шоу в Уфе, которое планировалось провести на Советской площади и приурочить к открытию памятника генералу Минигали Шаймуратову. Оно должно было состояться 11 октября, в День республики. Об этом сообщил телеграм-канал «Подслушано в Башкирии». Информацию «КП-Уфа» подтвердили в администрации руководителя региона.

Хабиров принял решение отложить шоу «до лучших времен». Открытие самого памятника Шаймуратову не срывается. «Все по плану», передали в пресс-службе главы Башкирии.