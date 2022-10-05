Хабиров поручил организовать для мобилизованных из Башкирии концерт в День республики

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Глава Башкирии Радий Хабиров поручил местному правительству 11 октября организовать в местах боевого слаживания мобилизованных из региона концерт в честь Дня республики. Такое задание он дал чиновникам на совещании с руководителями городов и районов 5 октября.

– Уже сейчас нужно выходить на командиров воинских частей, чтобы согласовать праздничную программу, – сказал Хабиров. – Наши бойцы должны чувствовать тесную связь с Башкортостаном. А главам муниципалитетов надо пригласить членов семей военнослужащих на районные торжества.

Министр культуры Башкирии Амина Шафикова рассказала, что ведомство сформировало группы республиканских артистов и творческих коллективов, которые выступят в воинских частях.

Напомним, ранее глава республики распорядился отправить в пункты дислокации мобилизованных из региона агитбригады.