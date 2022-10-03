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Общество3 октября 2022 8:22

В Уфе суд оштрафовал хоккеиста Лукина на 2,2 млн рублей за покупку военника и водительских прав

Он признал свою вину во время процесса
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Александр ГЛУЗ

Сегодня, 3 октября, в Ленинском районном суде Уфы воспитанник хоккейного клуба «Салават Юлаев» Владислав Лукин признал свою вину в покупке военного билета. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба суда.

– Его действия переквалифицировали на покушение покупку военного билета и водительских удостоверений. Общее наказание – штраф 2,2 миллиона рублей, – сообщили сотрудники Ленинского районного суда.

Ранее по аналогичным делам в Уфе судили двух других воспитанников «Салавата Юлаева» – Анвара Сулейманова и Михаила Воробьева. Первого приговорили к условному пятилетнему сроку, второго оштрафовали на два миллиона рублей.