С начала 2022 года в 13 компаниях из Башкирии выявили признаки нелегальности

С начала 2022 года 13 компаний Башкирии попали в список организаций с признаками нелегальной деятельности

С начала 2022 года 13 компаний Башкирии попали в список организаций с признаками нелегальной деятельности. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба Отделения-Нацбанка по республике.

Всего в список сомнительных входят 43 компании из региона. Год назад их было почти в два раза меньше. Большинство таких фирм – «черные кредиторы». Это комиссионные магазины, которые выдают займы под залог имущества, не имея на это соответствующего права, и микрокредитные компании и ломбарды, исключенные из государственных реестров. Клиенты данных организаций не защищены законом.

Со список организаций с признаками нелегальной деятельности можно ознакомиться по ссылке. Для отображения компаний из республики в строке поиска нужно ввести «Башкортостан».