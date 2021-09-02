Банк России внес три компании из Башкирии в список организаций с признаками нелегальности

В Башкирии в список сомнительных организаций внесли три компании, работающие под вывеской ломбарда

Банк России внес три компании из Башкирии в список сомнительных финансовых организаций – в них обнаружены признаки нелегальной деятельности. Как пояснили в республиканском отделении национального банка, речь идет о фирмах «АА ломбард», «Ломбард 999 плюс» и «Ломбард Рублевъ плюс». У них есть офисы в городах Уфе и Салавате. Эти организации не состоят в реестре Банка России и не могут работать на рынке под вывеской ломбарда.

Всего в список сомнительных входят 23 компании из Башкирии. Большинство из них – черные кредиторы. Они исключены из реестров, но продолжают работать как микрокредитные компании, ломбарды и маскирующиеся под ломбарды комиссионные магазины. В перечне также значатся несколько финансовых пирамид, позиционирующих себя как потребительские кооперативы.

– Число сомнительных компаний, действующих в республике, может отличаться от количества включенных в список. Например, некоторые нелегальные организации работают в виде интернет-проектов и не имеют регистрации в конкретном регионе, но ведут свою деятельность по всей стране. – объяснил замначальника отдела безопасности Отделения-Национального банка по Башкирии Банка России Наиль Габидуллин.

Перед тем как доверить деньги какой-либо организации, специалист рекомендует убедиться, включена ли она в список сомнительных, а если нет, имеет ли лицензию либо состоит в официальных реестрах Банка России.

Со списком компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке можно ознакомиться по ссылке.