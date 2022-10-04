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Общество4 октября 2022 4:17

В Башкирии создадут реестр семей мобилизованных на СВО

Поручение о его создании дал глава республики
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил создать реестр семей мобилизованных в зону специальной военной операции. Распоряжение руководитель региона дал сегодня, 3 октября, на оперативном совещании в Центре управления республикой.

– Я прошу, чтобы во всех муниципалитетах был определенный реестр семей тех, которые ушли. Я попрошу также работу правительства организовать таким образом, чтобы главной задачей была поддержка наших ребят и их семей, – подчеркнул Хабиров.

Также Глава Башкирии поручил главам городов и районов республики посетить пункты дислокации мобилизованных жителей.