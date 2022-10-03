Хабиров рассказал, как жители Башкирии помогают мобилизованным на СВО

Фото: Рустем АХУНОВ

Радий Хабиров историю о женщине, которая добровольно решила помочь бойцам, мобилизованным в зону СВО. На оперативном совещании в Центре управления республикой руководитель региона поведал о встрече с жительницей города Октябрьский на месте боевого слаживания резервистов в Саратове.

– Подошла женщина. Она говорит, помогите нам одного парня забрать. Говорю, ну забрать не получится. Она: нет, вы не поняли, можно его забрать в увольнительную. Я говорю, ну конечно, – рассказал Хабиров.

Обращение женщины Хабиров передал командиру полка. Оказалось, что молодой человек, за которого просила жительница Октябрьского, является парнем ее дочери. В Саратов женщина приехала с машиной полной продуктов и предметов первой необходимости для мобилизованных.

– Даже вот такие случаи бывают. Очень много людей, которые сами привозят. Что называется, республика объединяется в рамках помощи нашим ребятам, – отметил глава Башкирии.