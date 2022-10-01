В Башкирии пьяный водитель Lada Granta насмерть сбил пешехода

В Башкирии пьяный водитель за рулем Lada Granta насмерть сбил пешехода.

По данным ГИБДД Башкирии, смертельная авария произошла около пяти часов дня в Благовещенске на улице Седова. 47-летний водитель Lada Granta наехал на 53-летнего пешехода, а затем врезался в забор частного дома.

Несчастный пешеход погиб на месте еще до приезда врачей. Результат медицинского освидетельствования водителя показа 1,092 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Сейчас во всех обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

Напомним, что ранее мы сообщали, что за минувшие сутки в Башкирии задержали 43 пьяных водителей.